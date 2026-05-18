Beccato in flagranza dopo aver rubato la cassa di uno stabilimento balneare arrestato ladro seriale

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato sorpreso in flagranza di reato mentre tentava di rubare la cassa di uno stabilimento balneare. Secondo quanto ricostruito, aveva rotto la porta d’ingresso del locale prima di entrare e portare via il registratore di cassa, che conteneva diverse centinaia di euro. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito ulteriori azioni e portato all’arresto del soggetto, che è risultato essere un ladro seriale.

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