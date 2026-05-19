Arco della Pace deturpato con vernice Agli ambientalisti condanna di 4 mesi

Un gruppo di attivisti è stato condannato a quattro mesi di reclusione dopo aver imbrattato con vernice indelebile di colore arancione l'Arco della Pace, uno dei simboli storici della città. L’azione, portata avanti come protesta, ha attirato l’attenzione delle autorità e dei media locali. La vicenda si è conclusa con la decisione del tribunale, che ha riconosciuto la responsabilità degli individui coinvolti. La scultura, situata in una zona centrale, è stata poi sottoposta a interventi di pulizia e restauro.

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