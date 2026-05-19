Arco della Pace deturpato con vernice Agli ambientalisti condanna di 4 mesi

Da ilgiornale.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di attivisti è stato condannato a quattro mesi di reclusione dopo aver imbrattato con vernice indelebile di colore arancione l'Arco della Pace, uno dei simboli storici della città. L’azione, portata avanti come protesta, ha attirato l’attenzione delle autorità e dei media locali. La vicenda si è conclusa con la decisione del tribunale, che ha riconosciuto la responsabilità degli individui coinvolti. La scultura, situata in una zona centrale, è stata poi sottoposta a interventi di pulizia e restauro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arriva una condanna a quattro mesi per gli attivisti di Ultima generazione, che in uno dei tanti atti dimostrativi hanno imbrattato con vernice arancione indelebile l'Arco della Pace. Assoluzione invece per «particolare tenuità del fatto» per un altro fatto, l'aver versato sacchi di farina sull'auto dipinta da Andy Warhol, opera che era esposta alla Fabbrica del Vapore. I blitz sono datati rispettivamente 15 novembre 2023 e 18 novembre 2022. Si è chiuso così il processo di primo grado a carico di undici attivisti del movimento. Gli imputati erano accusati di imbrattamento di beni culturali, difesi dagli avvocati Gilberto Pagani e Daniela Torro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

arco della pace deturpato con vernice agli ambientalisti condanna di 4 mesi
© Ilgiornale.it - Arco della Pace deturpato con vernice. Agli ambientalisti condanna di 4 mesi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Gettano vernice arancione sull’Arco della Pace di Milano: condannati a 4 mesi 11 attivisti di Ultima GenerazioneUndici attivisti di Ultima Generazione sono stati condannati a 4 mesi per l'imbrattamento dell'Arco della Pace di Milano del novembre 2023.

Ultima Generazione, condanne di quattro mesi per l’imbrattamento all’Arco della PaceMilano, 18 maggio 2026 – Condanne e assoluzioni per le stesse persone, nello stesso processo.

arco della pace arco della pace deturpatoArco della Pace deturpato con vernice. Agli ambientalisti condanna di 4 mesiE gli 11 attivisti di Ultima generazione assolti per il blitz contro l’auto di Warhol ... msn.com

arco della pace arco della pace deturpatoUltima Generazione, condannati a 4 mesi gli attivisti che imbrattarono l’Arco della PaceAssolti, invece, per particolare tenuità del fatto, coloro che avevano gettato farina sull’auto dipinta da Andy Warhol esposta alla Fabbrica del Vapore ... milano.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web