Arco della Pace deturpato con vernice Agli ambientalisti condanna di 4 mesi
Un gruppo di attivisti è stato condannato a quattro mesi di reclusione dopo aver imbrattato con vernice indelebile di colore arancione l'Arco della Pace, uno dei simboli storici della città. L’azione, portata avanti come protesta, ha attirato l’attenzione delle autorità e dei media locali. La vicenda si è conclusa con la decisione del tribunale, che ha riconosciuto la responsabilità degli individui coinvolti. La scultura, situata in una zona centrale, è stata poi sottoposta a interventi di pulizia e restauro.
Arriva una condanna a quattro mesi per gli attivisti di Ultima generazione, che in uno dei tanti atti dimostrativi hanno imbrattato con vernice arancione indelebile l'Arco della Pace. Assoluzione invece per «particolare tenuità del fatto» per un altro fatto, l'aver versato sacchi di farina sull'auto dipinta da Andy Warhol, opera che era esposta alla Fabbrica del Vapore. I blitz sono datati rispettivamente 15 novembre 2023 e 18 novembre 2022. Si è chiuso così il processo di primo grado a carico di undici attivisti del movimento. Gli imputati erano accusati di imbrattamento di beni culturali, difesi dagli avvocati Gilberto Pagani e Daniela Torro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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