Mourinho torna a Madrid | 5 cose che ‘The Special One’ deve fare per rendere il suo ritorno un successo

Il ritorno di Jose Mourinho al Real Madrid sta attirando l’attenzione di molti appassionati e media sportivi. La notizia circola da diverse ore e si discute su cosa il tecnico portoghese dovrà affrontare per portare a termine questa nuova avventura nel club spagnolo. La sua presenza nel mondo del calcio è nota, così come le sue precedenti esperienze e risultati con la squadra. Al momento, si attende di conoscere quali saranno le prime mosse e le strategie adottate dal tecnico.

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2026-05-18 20:39:00 Il web non parla d’altro: Jose Mourinho è destinato a fare un sensazionale ritorno al Real Madrid per un secondo periodo in carica. L’allenatore del Benfica Mourinho, che ha rotto il dominio del Barcellona di Pep Guardiola quando ha guidato il Real Madrid al titolo LaLiga durante il suo primo periodo nel 2012, tornerà in un club profondamente diviso dopo una stagione senza trofei. In effetti, il Real è destinato a finire secondo, distante dai campioni del Barcellona,??che hanno 11 punti di vantaggio con una partita rimanente. Colmare questo divario con un club apparentemente in perfetta armonia, con il Barça che lunedì confermerà un prolungamento del contratto per Hansi Flick, non sarà un compito facile per un allenatore il cui ultimo titolo è arrivato nel 2015 con il Chelsea. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Mourinho torna a Madrid: 5 cose che ‘The Special One’ deve fare per rendere il suo ritorno un successo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jose Mourinho To Real Madrid Sullo stesso argomento Mourinho-Real Madrid, contatti positivi: vicino il ritorno dello Special OneDopo il ritorno sulla panchina del Benfica nel settembre del 2025, José Mourinho sembra essere pronto ad un altro grande ritorno, che lo porterebbe... Mourinho Real Madrid, Florentino Perez stuzzicato dal clamoroso ritorno dello Special One! Gli scenariGila via dalla Lazio? C’è anche il Napoli! Le parole dell’agente infiammano il mercato Bastoni Barcellona, la risposta di Ausilio è un bluff?... E' proprio vero che certi amori non finiscono! Manca solo l'ufficialità ma José #Mourinho è pronto a tornare sulla panchina del #RealMadrid, dopo aver chiuso l'esperienza al Benfica. Sotto la guida dello #SpecialOne, i Blancos torneranno a splendere? x.com Nonostante le dichiarazioni pubbliche, José Mourinho, il suo entourage e il Real Madrid sono in colloqui diretti da settimane riguardo al ritorno del Special One. Le discussioni sono ancora in corso e continueranno presto. Il ritorno di Mou è al 100% in atto. reddit Mourinho torna al Real Madrid! Romano annuncia: Here we go! Contratto di due anniJosé Mourinho torna al Real Madrid arriva l'Here we go di Fabrizio Romano. Così l'esperto di mercato scrive sullo Special One: Tutti gli accordi sono stati raggiunti verbalmente tra José Mourinho e i ... tuttonapoli.net Mourinho torna al Real Madrid dopo tredici anni, accordo raggiunto: Florentino Perez ha scelto lo Special One come nuovo allenatoreIl tecnico portoghese torna a sedersi sulla panchina del Real Madrid, toccherà quindi a Josè Mourinho riportare i Blancos alla vittoria dopo una stagione disastrosa tra sconfitte e tensioni interne. goal.com