Alla Ubik di Foggia torna padre Guidalberto Bormolini con il suo nuovo libro ‘Che accada l’impossibile'

A Foggia, alla libreria Ubik, torna padre Guidalberto Bormolini per presentare il suo nuovo libro intitolato ‘Che accada l’impossibile’. Bormolini, teologo, tanatologo, esperto di meditazione e dialogo interreligioso, sarà presente per discutere della sua ultima pubblicazione. L’evento si svolgerà presso il punto vendita della città, offrendo l’occasione di conoscere da vicino il suo lavoro e le sue prospettive.

Torna in Capitanata per presentare il suo nuovo libro dal titolo 'Che accada l'impossibile', padre Guidalberto Bormolini, teologo, tanatologo, esperto di meditazione e dialogo interreligioso. Mercoledì 4 marzo alle 18.30, negli spazi della libreria Ubik di Foggia, su iniziativa di don Bruno.