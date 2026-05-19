Apri Spotify e guarda il nuovo logo | perché non c’è più il logo storico e perché il web è diviso

Chi ha aperto l’app di Spotify questa settimana ha notato un cambio nel logo, che non presenta più il simbolo storico. La modifica riguarda l’icona visualizzata sulla schermata principale e nelle app store. La scelta di aggiornare il logo ha generato reazioni contrastanti tra gli utenti, con alcuni che hanno notato la scomparsa del precedente simbolo e altri che hanno commentato il nuovo aspetto. La modifica è visibile solo nelle versioni più recenti dell’app, mentre alcune piattaforme continuano a mostrare il logo precedente.

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Chi ha aggiornato l’app di Spotify questa settimana ha notato qualcosa di strano sulla schermata del proprio telefono: l’icona verde familiare è stata sostituita da quella che sembra una sfera scintillante tridimensionale, una disco ball che riflette la luce come nelle migliori discoteche anni Settanta. A prima vista, specialmente su uno schermo piccolo, l’effetto può confondere: sembra quasi che il logo sia stato avvolto nel cellophane, con quel riflesso frammentato che cattura la luce in modo inaspettato. Spotify ha mantenuto un certo mistero attorno a questa novità, rispondendo con tono giocoso sui social. Quando gli utenti hanno iniziato a interrogarsi sul nuovo look, l’account ufficiale su X ha semplicemente commentato: “ Non è adorabile? ” con un cuore verde. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Apri Spotify e guarda il nuovo logo: perché non c’è più il logo storico (e perché il web è diviso) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Paky - Dio Non C'è feat. Alessandra Amoroso (Official Visual 360°) Sullo stesso argomento Reggio Calabria: il web vota il logo di Cannizzaro con San GiorgioIl candidato del CentroDestra a Reggio Calabria, l’Onorevole Cannizzaro, ha ufficializzato il simbolo della propria campagna elettorale dopo un... Centro storico, presentato il logo per l'hub commerciale modeneseUna metafora visiva delle antiche mura cittadine come sintesi tra eredità storica e futuro di un centro commerciale, culturale e comunitario in... Chi è rimasto al 1º posto tra i vostri preferiti su Spotify da quando avete cominciato ad usare l’app? Questa playlist è stata creata per celebrare i 20 anni di Spotify. Apri l'app e cerca Il compleanno di Spotify per scoprire la tua! x.com