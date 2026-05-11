Centro storico presentato il logo per l' hub commerciale modenese
Nella zona del centro storico, è stato svelato il nuovo logo per l’hub commerciale modenese. Il disegno rappresenta le antiche mura della città, simbolo della sua storia, integrandole con elementi che indicano un progetto in crescita e trasformazione. L’obiettivo è comunicare un legame tra passato e presente, sottolineando il ruolo dell’area come spazio dedicato allo shopping, alla cultura e alla comunità.
Una metafora visiva delle antiche mura cittadine come sintesi tra eredità storica e futuro di un centro commerciale, culturale e comunitario in costante evoluzione. È questo il concept dietro il marchio di "Modena Hub – Centro storico", presentato dall’assessore alla Promozione economica e.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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