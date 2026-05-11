Centro storico presentato il logo per l' hub commerciale modenese

Nella zona del centro storico, è stato svelato il nuovo logo per l’hub commerciale modenese. Il disegno rappresenta le antiche mura della città, simbolo della sua storia, integrandole con elementi che indicano un progetto in crescita e trasformazione. L’obiettivo è comunicare un legame tra passato e presente, sottolineando il ruolo dell’area come spazio dedicato allo shopping, alla cultura e alla comunità.

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Una metafora visiva delle antiche mura cittadine come sintesi tra eredità storica e futuro di un centro commerciale, culturale e comunitario in costante evoluzione. È questo il concept dietro il marchio di "Modena Hub – Centro storico", presentato dall’assessore alla Promozione economica e.🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate E' nato il Centro Commerciale Naturale del centro storicoCon la firma dell’atto costitutivo da parte del primo nucleo di commercianti, è nata l’Associazione Centro Commerciale Naturale Pisa Centro Storico. Hub Urbano, il centro storico cresceProsegue il percorso di costituzione dell’Hub Urbano di Faenza, progetto nato per rilanciare e valorizzare il centro storico e il Borgo Durbecco,... Argomenti più discussi: Promozione economica, presentato il logo dell’Hub urbano; Faenza, presentato il progetto Custodiamo il centro storico tra inclusione e decoro urbano; Lo spirito europeo nel cuore del centro storico di Bolzano | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano; Rilancio del centro storico di Moncalieri, nuovo piano regolatore e sicurezza: ecco le priorità di Maurizio Fontana. PRESENTATO LIBRO DE GREGORIANO, LINEAMENTI STORICO-MUSICALI DEL CANTO GREGORIANO DI GIUSEPPE LATTANTE NEL CENTRO CARLO LEVI A MATERA: REPORT E FOTO x.com Milano, svolta per la mobilità attiva e sostenibile: presentato il piano Möves reddit Faenza, presentato il progetto Custodiamo il centro storico tra inclusione e decoro urbanoUnire cura della città, inclusione sociale e formazione scolastica. È questo l’obiettivo del progetto Custodiamo il centro storico ... ravennanotizie.it