L' acqua resta non potabile a Pescara Montesilvano Spoltore Cepagatti e Città Sant’Angelo Via libera negli altri comuni del Pescarese

L'acqua resta non potabile nelle città di Pescara, Montesilvano, Spoltore, Cepagatti e Città Sant’Angelo, mentre negli altri comuni della zona si può usare normalmente. La situazione riguarda ancora varie aree del Pescarese, dove le autorità continuano a monitorare la qualità dell’acqua. Nessuna modifica è stata annunciata in merito alla potabilità nelle zone interessate. Le comunità coinvolte sono invitate a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali.

Resta non potabile, al momento, l'acqua a Pescara, Montesilvano, Spoltore, Cepagatti e Città Sant’Angelo. Torna invece potabile a Bussi (Officine), Bolognano, Castiglione a Casauria, Manoppello, Scafa, Tocco da Casauria, Torre de’ Passeri e Turrivalignani. È quanto emerge dai primi risultati.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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