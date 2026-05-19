Approvazione del Puc ad un passo delle elezioni opposizione sul piede di guerra

Nella seduta più recente del Consiglio Comunale di Trentola Ducenta, si è discusso dell’approvazione del Piano Urbanistico Comunale (Puc), che si avvicina alle elezioni. La decisione è arrivata poco prima della consultazione elettorale e ha scatenato reazioni forti da parte dell’opposizione. Le tensioni tra le diverse forze politiche sono aumentate durante l’assemblea, con interventi che hanno approfondito le questioni legate alla pianificazione urbanistica. La questione resta al centro del dibattito politico locale.

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