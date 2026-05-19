Approvazione del Puc ad un passo delle elezioni opposizione sul piede di guerra
Nella seduta più recente del Consiglio Comunale di Trentola Ducenta, si è discusso dell’approvazione del Piano Urbanistico Comunale (Puc), che si avvicina alle elezioni. La decisione è arrivata poco prima della consultazione elettorale e ha scatenato reazioni forti da parte dell’opposizione. Le tensioni tra le diverse forze politiche sono aumentate durante l’assemblea, con interventi che hanno approfondito le questioni legate alla pianificazione urbanistica. La questione resta al centro del dibattito politico locale.
L’approvazione del Puc a un passo della tornata elettorale ha ‘infiammato’ gli animi nella scorsa seduta del Consiglio Comunale di Trentola Ducenta. “L'amministrazione comunale di Trentola Ducenta ha compiuto il suo ultimo misfatto amministrativo: l'assassinio della democrazia e dell’equilibrio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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