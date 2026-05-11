Come uccidono le brave ragazze 2 | trailer quando esce e tutte le novità

La serie crime “Come uccidono le brave ragazze” tornerà su Netflix con una seconda stagione, quasi due anni dopo la prima. La nuova stagione sarà disponibile da agosto 2024. La protagonista sarà nuovamente l’attrice nota per il ruolo in “Mercoledì”. La serie si ispira a un ciclo di romanzi scritto da Holly Jackson. Le riprese e la produzione sono state concluse prima dell’annuncio.

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