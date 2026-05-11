Come uccidono le brave ragazze 2 | trailer quando esce e tutte le novità

Da today.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La serie crime “Come uccidono le brave ragazze” tornerà su Netflix con una seconda stagione, quasi due anni dopo la prima. La nuova stagione sarà disponibile da agosto 2024. La protagonista sarà nuovamente l’attrice nota per il ruolo in “Mercoledì”. La serie si ispira a un ciclo di romanzi scritto da Holly Jackson. Le riprese e la produzione sono state concluse prima dell’annuncio.

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La serie crime “Come uccidono le brave ragazze” sta per tornare su Netflix con una seconda stagione. Dopo quasi due anni dal suo debutto, lo scorso agosto 2024, ritorna il crimethriller con protagonista la star di ‘Mercoledì’, Emma Myers, ispirato al ciclo di romanzi, scritti da Holly Jackson. E.🔗 Leggi su Today.it

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