Pratola Serra Tribunale | assoluzioni e prescrizioni per ex amministratori

Il 23 aprile 2026, la Prima Sezione Penale del Tribunale di Avellino ha pronunciato delle sentenze relative a un procedimento che coinvolgeva ex amministratori di Pratola Serra. Tra gli imputati figurava anche l'ex sindaco, insieme ad altri funzionari locali, tutti accusati di questioni legate alla gestione di una struttura modulare. Alla fine del processo, sono state emesse assoluzioni e prescrizioni.

23 aprile 2026 — Dinanzi alla Prima Sezione Penale del Tribunale di Avellino si è concluso il procedimento a carico dell'ex sindaco di Pratola Serra, Antonio Aufiero, insieme agli altri amministratori locali coinvolti nella vicenda concernente la gestione di una struttura modulare.La sentenza: il.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pratola Serra, sventato furto in un'area di servizio Rigopiano, chiuso l’Appello-bis: tre condanne, due assoluzioni e cinque prescrizioniSi è chiuso l’appello bis per il disastro di Rigopiano in Corte d'Appello a Perugia con tre condanne, due assoluzioni e cinque prescrizioni. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Pratola Serra, processo agli ex amministratori: la difesa punta sulla prescrizione; Promesse fasulle tra permessi e auto: chiesta condanna per truffa a Mercogliano. Pratola Serra, morte sul lavoro nello stabilimento Stellantis: chiuse le indaginiDecesso alla Stellantis, chiuse le indagini sulle morte del manutentore di Acerra, Domenico Fatigati. A distanza di due anni dall’incidente mortale avvenuto nello stabilimento di Pratola Serra sono st ... irpiniaoggi.it Inchiesta Appalti a Pratola Serra, il Comune sarà parte civile nell’eventuale processoPRATOLA SERRA- Il Comune di Pratola Serra si costituira’ parte civile nell’eventuale processo chiesto dalla Procura di Napoli per rati contestati a vario titolo di corruzione per un atto contrario ai ... irpinianews.it Parrocchia "Maria Ss. Addolorata", Pratola Serra - Av. . III DOMENICA DI PASQUA - facebook.com facebook