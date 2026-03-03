Pratola Serra sciopero in Stellantis | lavoratori contro la mancata erogazione del premio economico

A Pratola Serra, i lavoratori dello stabilimento Stellantis hanno partecipato a un’assemblea convocata dalla FIOM-CGIL, durante la quale hanno espresso il loro dissenso per la mancata erogazione del premio economico anche quest’anno. La riunione ha visto una presa di posizione unanime contro questa decisione, riflettendo la loro insoddisfazione. Lo sciopero è stato annunciato come risposta alla situazione.

Confronto in assemblea.