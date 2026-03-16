Referendum sulla giustizia aperture straordinarie per l' Ufficio elettorale

In vista dei referendum previsti per il 22 e 23 marzo, le autorità hanno deciso di aprire straordinariamente l’Ufficio elettorale situato in via Oberdan 2. Questa misura riguarda il rilascio delle tessere elettorali e sarà attiva durante i giorni di consultazione, garantendo così un servizio aggiuntivo ai cittadini che devono votare.

In occasione dei Referendum del 22 e 23 marzo, sono in programma aperture straordinarie dell’Ufficio elettorale con sede in via Oberdan 2 per il rilascio delle tessere elettorali. Sarà aperto venerdì 20 e sabato 21 marzo dalle 8.30 alle 18, domenica dalle 7 alle ore 23 e lunedì dalle 7 alle 15. ForlìToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Un altro addio in viale Vittorio Veneto: il negozio di abbigliamento sportivo trasloca. "Mancavano parcheggi e attrattività" . 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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