L'Ufficio anagrafe ha annunciato aperture straordinarie per il rilascio della Carta d’Identità elettronica. Entro il 3 agosto 2026, tutte le carte d’identità cartacee non saranno più considerate valide e sarà necessario effettuare il passaggio a quella elettronica. La comunicazione riguarda i cittadini che devono aggiornare il documento prima della scadenza.

Sabato 28 marzo, sabato 11 aprile e sabato 18 aprile. L’Amministrazione invita i cittadini a non attendere l’approssimarsi della scadenza, al fine di evitare disagi SAN PIETRO VERNOTICO - Entro il 3 agosto 2026 tutte le carte d’identità cartacee non saranno più valide. Si rende pertanto necessario procedere alla sostituzione con la Carta d’identità elettronica (Cie). L’Amministrazione invita i cittadini a non attendere l’approssimarsi della scadenza, al fine di evitare disagi. Un sentito ringraziamento è rivolto ai dipendenti comunali che, con disponibilità e spirito di servizio, hanno reso possibile l’organizzazione delle aperture straordinarie. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Carta d’Identità elettronica: aperture straordinarie dell'Ufficio anagrafe

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