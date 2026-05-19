Antonio Conte va via dal Napoli ieri l' incontro per salutare il sindaco Gaetano Manfredi

Ieri, Antonio Conte si è recato a Palazzo San Giacomo per incontrare il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e salutarlo. La visita è avvenuta nel contesto delle sue prossime decisioni riguardanti il suo ruolo nel club locale. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali motivazioni o futuri progetti. La visita si è svolta in un momento di cambiamenti per la squadra, senza annunci ufficiali riguardanti il suo addio o eventuali future collaborazioni.

Antonio Conte pronto a lasciare la squadra e la città di Napoli ieri è passato a Palazzo San Giacomo per salutare il sindaco Gaetano Manfredi accompagnato dal direttore generale del comune Pasquale Granata. Un rapporto di vecchia data tra Manfredi e Conte. Il sindaco, di recente, aveva espresso parole di apprezzamento per il mister: "È un vincente, alla fine contano i risultati e i tifosi vogliono vincere". La ricostruzione del Napoli dopo il 10º posto della stagione 20232024 è stato il mantra di Antonio Conte, che adesso è pronto a lasciare la panchina azzurra per affrontare nuove sfide. Il legame tra la squadra e il Comune negli ultimi... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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ANTONIO CONTE INTERVISTA POST NAPOLI-CAGLIARI:CONTENTO DELLA PRESTAZIONE DEI RAGAZZI...

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