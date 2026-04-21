Valerio Di Pietro assessore comunale è la proposta del Pd al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi

Un assessore comunale di lunga data è stato indicato dal Partito Democratico come candidato per una posizione nella giunta del sindaco di Napoli. La scelta ha suscitato reazioni diverse all’interno del partito, con alcuni membri che hanno espresso disappunto. La nomina riguarda un rappresentante di area politica vicina a un ex consigliere comunale, noto per i legami con un ex assessore. La decisione è stata comunicata ufficialmente nei giorni scorsi.

Trovata la quadratura del cerchio (che non piace a tutto il Pd di Napoli): il fedelissimo di Sarracino, area Schlein, al Comune di Napoli.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli: le dichiarazioni del sindaco Gaetano ManfrediSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Carlo Puca nuovo assessore comunale all’Immagine di Napoli. Assessore al Pd, i Dem non trovano un accordoCarlo Puca, giornalista, assessore a Napoli in questa ultima fase della consiliatura Manfredi: occhio ai grandi eventi come America's Cup ma anche al... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Coppa America, un assessore per presidiare l’area moderata; Il Pd cerca chi faccia l'assessore per un anno a Napoli senza scatenare una guerra tra correnti; Giunta, Manfredi dal Pd: ma è stallo sull’assessore; Nomine a Napoli: stallo per il nuovo assessore del Pd. Valerio Di Pietro assessore comunale è la proposta del Pd al sindaco di Napoli Gaetano ManfrediValerio Di Pietro, ingegnere gestionale, una gavetta nei Giovani Democratici e poi nel Pd fedelissimo del deputato Marco Sarracino, esponente del correntone di Elly Schlein è la proposta Dem al ... fanpage.it Adolfo Covelli. Serhat Durmus · About It. Tantissimi auguri a Valerio per aver scelto di vivere questa splendida esperienza a bordo della sua nuova GLE 350 DE! Un ringraziamento speciale al nostro responsabile vendite, Pietro Bonadio, che ha seguito og facebook