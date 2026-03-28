Stefano De Martino va dal sindaco Manfredi | sul tavolo del Comune idee per Napoli

Il conduttore del Festival di Sanremo 2027 ha incontrato il sindaco di Napoli per discutere di progetti futuri per la città. La riunione si è svolta nel municipio, con l’obiettivo di valutare possibili iniziative da portare avanti nei prossimi mesi. Non sono stati rilasciati dettagli specifici sui contenuti dell’incontro o sui progetti presentati.

Il conduttore del Festival di Sanremo 2027 a colloquio col sindaco di Napoli: in campo possibili progetti per il capoluogo partenopeo nei mesi a venire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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