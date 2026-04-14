De Laurentiis | Conte non lascerà il Napoli all’ultimo minuto è anche una sua creatura

Il presidente del Napoli ha dichiarato che l’allenatore non lascerà la squadra all’ultimo momento e ha sottolineato il legame tra i due, definendo il tecnico come una “sua creatura”. La precisazione è arrivata durante un’intervista al New York Times, dove De Laurentiis ha parlato del futuro della panchina azzurra, smentendo le voci di un possibile addio imminente.