De Laurentiis | Conte non lascerà il Napoli all’ultimo minuto è anche una sua creatura
Il presidente del Napoli ha dichiarato che l’allenatore non lascerà la squadra all’ultimo momento e ha sottolineato il legame tra i due, definendo il tecnico come una “sua creatura”. La precisazione è arrivata durante un’intervista al New York Times, dove De Laurentiis ha parlato del futuro della panchina azzurra, smentendo le voci di un possibile addio imminente.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rompe il silenzio sul futuro della panchina azzurra e, in un’intervista al New York Times, interviene in maniera netta sul rapporto con Antonio Conte, allontanando le voci su un possibile addio. “Antonio Conte è un uomo molto serio. Ha un contratto con me. Non mi abbandonerebbe mai all’ultimo minuto. Perché creerebbe un grosso problema per il Napoli. Dopo due anni di costruzione di un Napoli molto forte, il club è anche una sua creatura. Quindi ucciderebbe la sua creatura, abbandonandola proprio all’ultimo minuto. Oppure. decide immediatamente e dice ‘vorrei andare’.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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De Laurentiis: "Per la Nazionale libererei Conte, ma lui è intelligente" x.com