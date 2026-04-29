Il futuro dell'allenatore del Napoli torna a essere al centro delle discussioni, con voci che indicano un possibile cambio alla guida della squadra. Secondo alcune fonti, il presidente del club avrebbe già pianificato le mosse per la prossima stagione, seguendo un percorso simile a quello adottato l’anno scorso con la formazione Primavera. La situazione resta ancora da confermare ufficialmente, mentre i rumors continuano a circolare tra gli addetti ai lavori.

Come l’anno scorso in Primavera il futuro della panchina del Napoli torna a far discutere. Secondo quanto dichiarato da Fabrizio Biasin, la permanenza di Antonio Conte in azzurro sarebbe tutt’altro che scontata e il club di Aurelio De Laurentiis starebbe già valutando possibili scenari alternativi per il futuro. Le indiscrezioni arrivano in un momento cruciale della stagione, con il Napoli ancora impegnato nella lotta alla qualificazione alla prossima Champions League. Biasin non ha dubbi: “Conte non sarà più l’allenatore del Napoli”. Durante il suo editoriale per TMW, il giornalista di fede nerazzurra ha parlato del futuro del tecnico leccese.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Conte lascerà il Napoli”. Biasin rivela il piano di De Laurentiis

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