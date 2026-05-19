Antonio Conte e Antonella Fiordalisi ma cosa c’entra Meret? Ecco tutto ciò che è emerso dall’ultima puntata di Falsissimo

Nell’ultima puntata di Falsissimo sono emersi diversi dettagli sulle vicende di Antonio Conte e Antonella Fiordalisi, con un focus anche su Meret. Fabrizio Corona è tornato a essere protagonista nel programma, che ha portato alla luce nuove informazioni sul mondo del calcio italiano. Durante la puntata sono stati discussi vari aspetti riguardanti i protagonisti coinvolti, senza formulare giudizi o ipotesi, limitandosi ai fatti emersi nel corso della trasmissione.

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