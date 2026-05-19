Antonio Conte e Antonella Fiordalisi ma cosa c’entra Meret? Ecco tutto ciò che è emerso dall’ultima puntata di Falsissimo
Nell’ultima puntata di Falsissimo sono emersi diversi dettagli sulle vicende di Antonio Conte e Antonella Fiordalisi, con un focus anche su Meret. Fabrizio Corona è tornato a essere protagonista nel programma, che ha portato alla luce nuove informazioni sul mondo del calcio italiano. Durante la puntata sono stati discussi vari aspetti riguardanti i protagonisti coinvolti, senza formulare giudizi o ipotesi, limitandosi ai fatti emersi nel corso della trasmissione.
Fabrizio Corona torna a far parlare di sé con una puntata di Falsissimo che ha l’ambizione di scuotere il calcio italiano dalle fondamenta. Il format Youtube dell’ex re dei paparazzi si è trasformato in un’aula di tribunale mediatico dove l’imputato principale è Antonio Conte, allenatore del Napoli, accusato di gestire la squadra con metodi definiti senza mezzi termini “ nazisti “. Ma il cuore pulsante della vicenda sta altrove. Corona torna su una vicenda che, a suo dire, era già emersa circa un anno prima: una presunta relazione o comunque una dinamica compromettente tra Antonella Fiordalisi e Antonio Conte. All’epoca, sempre secondo la versione di Corona, la moglie di Conte sarebbe venuta a conoscenza della situazione e si sarebbe infuriata. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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