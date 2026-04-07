Cosa ha detto Fabrizio Corona nell'ultima puntata di Falsissimo | attacchi a La Russa Lucarelli Fedez Blasi

Nell'ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha commentato la vicenda Signorini e ha rivolto critiche a vari personaggi pubblici. Tra i nomi menzionati ci sono Belen Rodriguez, Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli, Ignazio La Russa, Fedez, Marra e Giorgia Meloni. Corona ha espresso le sue opinioni in modo diretto, scatenando una serie di confronti tra i protagonisti coinvolti.

L'ultima puntata di Falsissimo. Fabrizio Corona chiude il caso Signorini ma apre un fronte che è un tutto contro tutti: attacchi a Belen Rodriguez, Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli, Ignazio La Russa, Fedez, Marra e persino Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Vannacci nega la telefonata raccontata da Fabrizio Corona nell'ultima puntata di Falsissimo, "mai chiamato"Roberto Vannacci ha replicato a quanto raccontato da Fabrizio Corona nell’ultima puntata del suo show web Falsissimo. Leggi anche: Falsissimo, cancellata l’ultima puntata: motivo e sfogo di Fabrizio Corona Tutte le manipolazioni di Corona nell'ultima puntata di Falsissimo Temi più discussi: Falsissimo, la resa dei conti di Corona.; Caso Signorini, confermato il blocco dei video di Corona. Ma il legale dell'ex paparazzo: Presto online con materiale nuovo; Fabrizio Corona e Alfonso Signorini: Una nuova puntata in arrivo; Fabrizio Corona vince in parte su Signorini: è stato confermato dal tribunale di Milano. Cosa ha detto Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo: attacchi a La Russa, Lucarelli, Fedez, BlasiL'ultima puntata di Falsissimo. Fabrizio Corona chiude il caso Signorini ma apre un fronte che è un tutto contro tutti: attacchi a Belen Rodriguez, Ilary ... fanpage.it Al GfVip non si può nominare Fabrizio Corona: la reazione di Francesca ManziniChi sono gli innominabili del Grande Fratello Vip? Ce ne sono almeno due: uno è chiaramente Fabrizio Corona. E l’altro? Le speculazioni portano a uno tra Pier Silvio Berlusconi, il Cavaliere e ... fanpage.it Fabrizio Corona parla di Bastoni. x.com Ma chi è il vero Fabrizio Corona Tre versioni diverse di Falsissimo, ma uno solo è davvero l’originale! Ovvero quello interpretato da Edoardo Quistelli che vi aspetta: Teatro Sociale di Camogli: Sabato 11 Aprile ore 21:00 Domenica 12 Aprile ore 1 - facebook.com facebook