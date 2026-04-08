Fabrizio Corona contro Meloni e La Russa nell’ultima puntata di Falsissimo

Da lawebstar.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultima puntata del programma televisivo, un ex paparazzo ha rivolto accuse e commenti critici nei confronti della premier, riferendosi a lei come “un’attrice in mano a La Russa”. Inoltre, ha rivolto insulti al presidente del Senato, senza nascondere toni forti e provocatori. La puntata ha suscitato attenzione per le affermazioni di carattere pubblico rivolte alle figure politiche coinvolte.

Nell’episodio conclusivo, l’ex paparazzo attacca la premier, definendola “un’attrice in mano a La Russa”, e insulta il presidente del Senato. Nell’ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona si è scagliato contro la politica italiana, centrando il mirino su Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. L’ex re dei paparazzi ha attribuito al “no” nel recente referendum giustizia un voto contro la premier, Mario Delmastro, Daniela Santanché e il presidente del Senato, arrivando a insultare La Russa con un’espressione volgare. Corona ha accusato La Russa di aver cercato di condizionare i suoi contenuti, chiedendo che eventuali indagini sul figlio non fossero ostacolate, e ha definito Meloni “un’attrice in mano a La Russa”, sostenendo che la sua partecipazione a Pulp Podcast fosse stata pilotata dal presidente del Senato. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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© Lawebstar.it - Fabrizio Corona contro Meloni e La Russa nell’ultima puntata di Falsissimo

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