Il Grande Fratello Vip 2026 si conclude oggi dopo 62 giorni di permanenza nella Casa. Tra i sette concorrenti ancora in gioco, Antonella Elia e Alessandra Mussolini sono in lotta per la vittoria finale, mentre il televoto rimane aperto. Nel frattempo, tra i partecipanti si sono verificati momenti di tensione, con Renato, Raul e Lucia coinvolti in discussioni legate a gelosie e strategie. La trasmissione, iniziata il 17 marzo, ha visto molte dinamiche tra i concorrenti nel corso delle settimane.

O ggi finisce il Grande Fratello Vip 2026, che aveva preso il via il 17 marzo scorso. Dopo 62 giorni di permanenza nella Casa uno dei sette concorrenti rimasti in gioco, dei sedici iniziali, uscirà da vincitore. O vincitrice, dato che è stato chiaro fin da subito che le donne, in questa edizione, avrebbero dettato legge. E così è stato. L’appuntamento con Ilary Blasi, su Canale 5, è alle 22:00, nonostante fin dalla prima puntata in palinsesto il reality venga annunciato alle 21:20. L’annuncio del vincitore, in studio alla presenza delle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, difficilmente arriverà prima dell’una di notte. Chi vuole vivere gli ultimi momenti nella Casa può seguire lo streaming su Mediaset Infinity o la diretta in chiaro su Mediaset Extra. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Antonella Elia e Alessandra Mussolini si contendono la vittoria finale, ma il televoto resta aperto. Intanto nella Casa scoppia il caos tra Renato, Raul e Lucia tra gelosie e strategie

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Il Grande Fratello Vip 2026 La Semifinale e le Ultime Sfide

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