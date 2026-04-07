Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera 7 aprile 2026 | un eliminato caos tra Renato e Lucia rottura tra Antonella Alessandra e Paola

Stasera, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, ci sarà un'eliminazione con la conduttrice che annuncerà il nome del concorrente eliminato attraverso il televoto in diretta. Durante la serata, si registreranno tensioni tra alcuni concorrenti, tra cui un confronto tra Renato e Lucia. Inoltre, si parlerà di una rottura tra Antonella, Alessandra e Paola, mentre il pubblico assisterà anche a un momento di sorpresa.