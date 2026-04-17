Nel corso della quarta settimana del Grande Fratello Vip 2026, quattro concorrenti sono in gara al televoto: Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Antonella Elia. La fase attuale del reality vede una sola di queste candidate ricevere il maggior numero di voti dagli spettatori. Sono trascorsi trenta giorni dall'inizio del programma, e secondo il palinsesto attuale, ci sono ancora diciotto giorni prima della conclusione della stagione.

S ono passati trenta giorni esatti da quando iniziava il Grande Fratello Vip 2026 e, salvo variazioni di palinsesto, ne mancano ancora diciotto. Il reality condotto da Ilary Blasi, quest’anno affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste, dovrebbe concludersi il 5 maggio. E quella in onda stasera, venerdì 17 aprile, con tutta probabilità, sarà l’ultima puntata di raddoppio settimanale. La prossima settimana, infatti, il Grande Fratello Vip 2026 è in programma con un unico appuntamento in prima serata, di mercoledì. Intanto anche stasera la decima puntata inizierà intorno alle 22:00, benché sia sta annunciata alle 21:20, come accaduto con le nove precedenti.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel televoto tutto al femminile tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Antonella Elia solo una avrà la meglio

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