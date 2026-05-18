Antonella Clerici e la gaffe su Bangaranga ad Eurovision | Mi veniva in mente un'altra cosa

Antonella Clerici apre È sempre mezzogiorno con Bangaranga, la canzone bulgara che ha vinto Eurovision 2026, e scivola in una gaffe sul titolo: "Mi veniva in mente un'altra cosa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La prossima settimana Mara Maionchi, Luciana Littizzetto e Guia Soncini saranno ospiti di Antonella Clerici a #ÈSempreMezzogiorno, rispettivamente lunedì 18, mercoledì 20 e venerdì 22 maggio. x.com

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