Antonella Clerici e la gaffe su Bangaranga ad Eurovision | Mi veniva in mente un'altra cosa

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Antonella Clerici apre È sempre mezzogiorno con Bangaranga, la canzone bulgara che ha vinto Eurovision 2026, e scivola in una gaffe sul titolo: "Mi veniva in mente un'altra cosa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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