Antonella Clerici e la gaffe su Bangaranga ad Eurovision | Mi veniva in mente un'altra cosa
Antonella Clerici apre È sempre mezzogiorno con Bangaranga, la canzone bulgara che ha vinto Eurovision 2026, e scivola in una gaffe sul titolo: "Mi veniva in mente un'altra cosa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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La prossima settimana Mara Maionchi, Luciana Littizzetto e Guia Soncini saranno ospiti di Antonella Clerici a #ÈSempreMezzogiorno, rispettivamente lunedì 18, mercoledì 20 e venerdì 22 maggio. x.com
Grand Hotel ti aspetta in edicola. Carlo Conti: Antonella Clerici salvò il mio matrimonio. Can Yaman: addio Sandokan, adesso vi faccio ridere. Soap Beautiful: l'arrivo della nuova Taylor porterà tempesta. E poi tante storie, racconti, tv, cucina e fotoromanzi. - Facebook facebook
Bisio lancia una frecciatina ad Antonella Clerici, lei risponde:Non è vero che mi incavolo reddit
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