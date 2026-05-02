Una barca coinvolta in una missione verso Gaza si è affondata, con a bordo Antonella Bundu, candidata alla presidenza regionale toscana per il centrosinistra. La nave, chiamata Flotilla, ha avuto problemi e si è capovolta nel corso del viaggio. Antonella Bundu ha riferito di essere stata salvata da un'unità di soccorso di un'organizzazione umanitaria, mentre a bordo si trovavano in totale dodici naufraghi.

Flotilla verso Gaza, è affondata la barca su cui si trovava a bordo Antonella Bundu, candidata presidente Toscana Rossa regionali 2025. A raccontare il naufragio nel mare in tempesta via social la stessa Bundu, soccorsa da ong Open Arms. Dodici naufraghi tratti in salvo da Open Arms. L’imbarcazione di Antonella Bundu, come aveva rendicontato lei stessa, non era stata intercettata dalla Marina Israeliana. Intanto Global Sumud Flotilla ha depositato un ricorso urgente alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a Strasburgo contro l’Italia per Saif Abukeshek Abdelrahim, di cittadinanza palestinese, e Thiago de Avila e Silva Oliveira, di cittadinanza brasiliana “attualmente detenuti arbitrariamente dalle autorità israeliane, in regime di incomunicabilità, senza accesso a difensori, familiari o autorità consolari”.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Affonda barca Flotilla verso Gaza con Antonella Bundu: “Salvati da Open Arms. Siamo dodici naufraghi”

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