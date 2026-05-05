anticipazioni belve crime 2026 gli ospiti e i casi di cronaca del 5 maggio

Il programma Belve Crime torna su Rai 2 con una nuova puntata prevista per il 5 maggio. Condotto da Francesca Fagnani, il format si concentra sulla cronaca nera, coinvolgendo direttamente le persone legate ai fatti di cronaca, che siano vittime, testimoni o protagonisti. Tra gli ospiti ci saranno persone legate a casi di cronaca recente, che racconteranno la loro versione degli eventi e i dettagli delle vicende che li hanno coinvolti.

Torna Belve Crime, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani che racconta la cronaca nera affrontandola faccia a faccia con le persone che quella cronaca l’hanno vissuta, subita o, in certi casi, scritta con le proprie mani. Martedì 5 maggio, in prima serata su Rai2, la nuova puntata segue la fortunata stagione della versione madre di Belve. Belve Crime, le anticipazioni del 5 maggio. Il nome che domina le anticipazioni è quello di Roberto Savi, ex poliziotto e capo della Banda della Uno Bianca, intervistato da Francesca Fagnani nel carcere di Bollate dove è detenuto. Trentadue anni senza rilasciare dichiarazioni pubbliche: un silenzio lungo quanto il peso di una delle pagine più buie della storia criminale italiana.🔗 Leggi su Dilei.it

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