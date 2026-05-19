Antegnate tori in libertà per il centro del paese | avvistamenti anche vicino all’asilo

Martedì 19 maggio, nel centro di Antegnate, alcune persone hanno segnalato la presenza di tori in libertà che si aggiravano tra le strade del paese. Gli animali sono stati avvistati anche nelle vicinanze dell’asilo, creando preoccupazione tra i residenti. La presenza dei tori è stata segnalata da testimoni che hanno notato gli animali camminare senza brigare. Le autorità stanno gestendo la situazione e stanno cercando di rintracciare l’origine degli animali.

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