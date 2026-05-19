Antegnate tori in libertà per il centro del paese | avvistamenti anche vicino all’asilo
Martedì 19 maggio, nel centro di Antegnate, alcune persone hanno segnalato la presenza di tori in libertà che si aggiravano tra le strade del paese. Gli animali sono stati avvistati anche nelle vicinanze dell’asilo, creando preoccupazione tra i residenti. La presenza dei tori è stata segnalata da testimoni che hanno notato gli animali camminare senza brigare. Le autorità stanno gestendo la situazione e stanno cercando di rintracciare l’origine degli animali.
Intervento della Polizia locale. Animali messi in sicurezza in attesa delle disposizioni dell’Ats Antegnate. Attimi di apprensione nella mattinata di martedì 19 maggio in paese, dove alcuni tori sfuggiti probabilmente da un allevamento della zona hanno raggiunto il centro del paese, con segnalazioni anche nei pressi dell’area dell’asilo. L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata, quando diversi residenti hanno segnalato la presenza degli animali lungo le vie del centro. I tori si sarebbero mossi in più punti del paese, richiedendo un intervento coordinato per la loro gestione. Sul posto è intervenuta la Polizia locale, che ha affiancato le operazioni di contenimento insieme ai proprietari degli animali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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