Antegnate due bivacchi scoperti in poche ore tra il Parco dei Fontanili e il centro

A Antegnate, durante un controllo serale nel Parco dei Fontanili, è stato trovato un uomo che dormiva nascosto tra la vegetazione, circondato da coperte, bottiglie e rifiuti. Nelle stesse ore, un altro bivacco è stato scoperto nel centro cittadino. Le forze dell'ordine hanno verificato le condizioni dell’uomo e raccolto elementi relativi a entrambi i bivacchi. La presenza di questi accampamenti è stata segnalata dalle autorità locali.

Antegnate. Doveva essere un normale sopralluogo serale al Parco dei Fontanili. Durante il controllo dell’area verde, nella vegetazione è stato individuato un uomo che dormiva nascosto sotto una pianta, tra coperte, bottiglie e rifiuti. La scoperta è avvenuta nel corso di alcune verifiche effettuate dal personale impegnato nel monitoraggio del parco. A raccontare quanto accaduto è Antonio Danelli, delegato alla sicurezza del Comune di Antegnate, che nella tarda serata stava effettuando un controllo dell’area verde insieme ad alcune persone presenti sul posto. “Negli ultimi tempi c’è particolare attenzione verso il parco, essendo una zona molto frequentata da famiglie e bambini – spiega Danelli -.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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