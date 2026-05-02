Il luminoso passaggio del trenino di satelliti Starlink | avvistamenti anche nei cieli lecchesi

Nella serata del 1° maggio, nei cieli del nord-ovest dell'Italia, molte persone hanno osservato un oggetto luminoso muoversi rapidamente, seguito da una coda. Sono stati segnalati diversi avvistamenti di un passaggio nel cielo, attribuito al passaggio di un gruppo di satelliti Starlink. L'evento ha attirato l'attenzione di chi si trovava all'aperto, con alcuni che hanno condiviso le proprie testimonianze sui social network.

Se abitate nel nord-ovest dell'Italia, nella tarda serata del 1° maggio potreste aver visto passare in cielo un luminoso oggetto seguito da una coda. Con tutta probabilità si trattava del secondo stadio di un razzo Falcon 9 seguito dagli Starlink appena rilasciati. E alcuni avvistamenti sono.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Nei cieli di Toscana compare un grosso oggetto luminoso: molti avvistamenti Starlink lancia i satelliti V2: il 5G dallo spazio per gli smartphoneStarlink è pronta a rivoluzionare la connettività satellitare per smartphone con l’arrivo dei satelliti di seconda generazione, chiamati V2. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il luminoso passaggio del trenino di satelliti Starlink, avvistamenti anche nei cieli lecchesi; Avvistamento luminoso nei cieli di Genova: probabilmente un treno di satelliti Starlink. Avvistamento luminoso nei cieli di Genova: probabilmente un treno di satelliti StarlinkUn fenomeno luminoso insolito ha attraversato il cielo della città questa sera, visibile distintamente da Sampierdarena a Oregina fino a Corso Italia. Numerose segnalazioni sono arrivate da cittadini ... primocanale.it Il lato oscuro dei satelliti Starlink: Mettono a rischio l’atmosfera distruggendosi nel rientroIl sito specializzato SpaceWeather ha lanciato l’allarme: i satelliti a tempo di Musk potrebbero avere effetti nocivi imprevisti per l’inquinamento dell’atmosfera terrestre ... quotidiano.net una scia luminosa dalla forma insolita ha attraversato la volta celeste attorno alle 22.01: dietro lo spettacolo c'è il Falcon 9 di SpaceX e la missione Starlink 10-38 - facebook.com facebook Dopo i blackout causati dalle tempeste invernali, il governo portoghese ha deciso di affidare le comunicazioni di emergenza a Starlink. In “Trumpisti su Marte” avevamo analizzato i legami tra Italia, Musk e Starlink, sollevando dubbi su sicurezza nazionale e so x.com