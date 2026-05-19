Antagonisti 22 denunciati a Bergamo per le manifestazioni del 2025

A Bergamo, 22 persone sono state denunciate in relazione alle manifestazioni del 2025. Le autorità continuano a indagare sui fatti accaduti durante quegli eventi, con l’obiettivo di identificare eventuali responsabili di reati. Le indagini sono ancora in corso e si concentrano sull’analisi di prove e testimonianze raccolte nel corso delle ultime settimane. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, impegnate a fare chiarezza sui comportamenti tenuti durante le manifestazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui