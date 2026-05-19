Antagonisti 22 denunciati a Bergamo per le manifestazioni del 2025
A Bergamo, 22 persone sono state denunciate in relazione alle manifestazioni del 2025. Le autorità continuano a indagare sui fatti accaduti durante quegli eventi, con l’obiettivo di identificare eventuali responsabili di reati. Le indagini sono ancora in corso e si concentrano sull’analisi di prove e testimonianze raccolte nel corso delle ultime settimane. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, impegnate a fare chiarezza sui comportamenti tenuti durante le manifestazioni.
Le manifestazioni del 2025 continuano a essere sotto stretta osservazione degli investigatori, che proseguono nell’attività di ricerca per l’individuazione dei responsabili di possibili reati compiuti. Gli antagonisti hanno dato notizia di nuove azioni da parte della questura di Bergamo, che avrebbe denunciato 22 militanti per i cortei del 25 aprile 2025, per lo sciopero generale del 3 ottobre e per il presidio dell’8 ottobre. Questi ultimi due eventi sono stati strettamente legati alla Flotilla autunnale, che in quelle settimane si trovava in viaggio verso Gaza ed è stata fermata a ridosso di ottobre. Le accuse contestate “sarebbero... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sullo stesso argomento
Manifestazioni, 2025 anno di fuoco: 39 arresti e quasi 3000 denunce durante le protesteUn anno di manifestazioni, anche violente, arresti e interventi per garantire la sicurezza: il 2025- sul fronte dell'ordine pubblico- è stato un anno...
Imprenditoria femminile: lieve flessione nel pisano nel 2025, ma le aziende rosa restano il 22,5% del totaleIl 2025 restituisce un quadro articolato dell’imprenditoria femminile nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa.