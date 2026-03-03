Imprenditoria femminile | lieve flessione nel pisano nel 2025 ma le aziende rosa restano il 22,5% del totale

Nel 2025, l’imprenditoria femminile nelle province di Pisa, Lucca e Massa-Carrara mostra una leggera diminuzione nel territorio pisano, mentre le aziende gestite da donne rappresentano tuttora il 22,5% del totale. Questi dati evidenziano una presenza stabile e significativa delle imprese a conduzione femminile in queste aree, anche se con qualche lieve variazione rispetto agli anni precedenti.

Il 2025 restituisce un quadro articolato dell’imprenditoria femminile nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa. Dopo un 2024 complesso, il 2025 ha confermato dinamiche differenziate: Lucca è tornata a crescere (+0,3%), Pisa ha registrato un lieve arretramento (-0,3%), mentre Massa-Carrara ha. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

L'imprenditoria ferrarese è sempre più 'rosa': è femminile oltre il 22% delle realtàLa tenacia nelle avversità è una caratteristica delle donne imprenditrici ferraresi e ravennati, alle prese con una crisi che non sembra attenuarsi.

Leggi anche: Imprenditoria femminile nel Sannio, una mappa. La coordinatrice del progetto: I nostri obiettivi