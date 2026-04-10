Manifestazioni 2025 anno di fuoco | 39 arresti e quasi 3000 denunce durante le proteste

Nel corso del 2025 si sono svolte numerose manifestazioni, alcune delle quali hanno portato a episodi di violenza, con circa 39 persone fermate e quasi 3000 persone denunciate. La polizia di Stato ha intervenuto più volte per mantenere l’ordine pubblico e gestire le situazioni di tensione. Questo anno si è contraddistinto per l’intensa attività delle forze dell’ordine nel monitorare e intervenire durante le proteste.

Un anno di manifestazioni, anche violente, arresti e interventi per garantire la sicurezza: il 2025- sul fronte dell'ordine pubblico- è stato un anno impegnativo per la polizia di Stato. I dati, pubblicati in occasione del 174esimo anniversario della sua fondazione, parlano chiaro. Delle 11.250 manifestazioni organizzate per motivi politici, sindacali o legati all'immigrazione, in 390 casi si sono registrate tensioni che hanno portato all'arresto di 39 persone e quasi 3000 denunce. Sul campo sono rimasti feriti anche 425 agenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Manifestazioni, 2025 anno di fuoco: 39 arresti e quasi 3000 denunce durante le proteste I giovani e le armi. Il bilancio negativo: oltre 50 denunce e tre arresti in un annoOltre cinquanta giovani denunciati per porto d’armi o oggetti atti a offendere nell’arco di un anno, tre invece quelli finiti in manette per la... Infortuni sul lavoro in crescita dell’1,4% nel 2025, quasi 81mila le denunce degli studenti. I dati INAILLe denunce di infortunio sul lavoro pervenute all'Inail nel 2025 risultano, in via provvisoria, 597. Temi più discussi: Cosa fare a Pasqua e Pasquetta 2026 a Milano: eventi, itinerari, gite; Pasqua 2026 a Roma, cosa fare: gli eventi da non perdere; Lorenzo Cicconi Massi Senigallia, Luce dell’Adriatico; Bandi e Avvisi. Artigiano in Fiera 2025Si è aperto oggi Artigiano in Fiera, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, in programma fino a domenica 14 dicembre, tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:30, con ingresso gratuito presso ... adnkronos.com Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento dei Servizi marittimi scolastici - Monte di Procida - Procida e viceversa, per l’ anno scolastico 2025-202610/07/2025 - Si informa che sul Portale gare della Regione Campania, all’indirizzo : https://pgt.regione.campania.it/portalegare/index.php/bandi - è stata ... regione.campania.it Mobilità e trasporti, 11 e 12 aprile Nel weekend sono in programma eventi sportivi, manifestazioni e alcuni cortei. Proseguono inoltre le modifiche alla viabilità nell’area di Piazza del Popolo per la Festa della Polizia. I dettagli sull'evento https://ow.ly/nx - facebook.com facebook Dopo le mobilitazioni negli USA, oltre 3mila le manifestazioni #NoKings: cortei anche a Parigi, Londra e Roma. Nella capitale previste 15mila persone. Attenzione massima per il timore di incidenti. Perquisizioni ed identificazioni in tutta Italia. @elenapababalo x.com