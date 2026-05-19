Da più di un giorno, un ragazzo di 17 anni scompare da casa e le ricerche sono in corso tra le province di Rieti e dell'Abruzzo. La scomparsa risale al pomeriggio del 18 maggio, e finora non si hanno tracce del giovane. Sono stati diffusi appelli sui social e sono stati effettuati controlli nelle zone del Carsolano e della Valle del Turano. Le forze dell'ordine stanno coordinando le operazioni di ricerca nella zona.

Rieti - Il diciassettenne di Borgorose manca da casa dal pomeriggio del 18 maggio: appelli sui social e controlli estesi anche nel Carsolano, nella Valle del Turano. Ore di forte apprensione tra Borgorose, il Reatino e l’area abruzzese al confine con il Lazio per la scomparsa di Federico Ponziani, 17 anni. Del ragazzo non si hanno più notizie dal pomeriggio di lunedì 18 maggio, quando si sarebbe allontanato dal paese a bordo di un quad. Secondo quanto emerso, l’ultimo riferimento temporale risalirebbe a circa le 16. Da quel momento il giovane non avrebbe più fatto rientro a casa, facendo scattare l’allarme della famiglia. I genitori hanno presentato denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le ricerche nelle ore successive, estendendo progressivamente il raggio dei controlli. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Ansia per Federico sparito in quad, le ricerche tra Lazio e Abruzzo proseguono

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