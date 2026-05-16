Dispersi sui monti di Verzegnis proseguono le ricerche tra sentieri e ricoveri di due escursionisti

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 maggio, le autorità hanno avviato le ricerche di due escursionisti scomparsi sui monti di Verzegnis. La ricerca è iniziata dopo che le due persone non sono rientrate al punto di partenza e sono state segnalate come assenti da chi era con loro. Le operazioni sono state condotte lungo vari sentieri e tra i ricoveri di montagna, con l’impiego di squadre specializzate e di mezzi aerei. Le ricerche continuano senza sosta.

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Nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 maggio, è stato attivato il Piano Provinciale per la ricerca di due persone allontanatasi volontariamente. Un uomo, partito con il proprio scooter per un'escursione di due giorni in compagnia di un amico, non ha fatto rientro e le preoccupazioni si sono. 🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Verzegnis, dispersi tra i sentieri: domani l’elicottero per le ricerche? Punti chiave Dove si sono dirottati gli escursionisti dopo aver lasciato il motoveicolo? Quali tracce concrete hanno trovato i soccorritori nelle... Friuli: due escursionisti dispersi sopra Verzegnis, ricerche nella zona di Sella ChianzutanRicerche in corso nel territorio di Verzegnis, per due escursionisti di lingua tedesca dispersi ormai da ore. Ritrovate le quattro ragazze disperse sui monti del ReatinoSono state ritrovate e sono in buone condizioni le quattro ragazze che erano disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone, nella provincia di Rieti. Lo ha confermato - com ... ansa.it Escursionisti dispersi sui Monti Lucretili, due salvati in piena notte dal soccorso alpinoDoveva essere una escursione tranquilla, quattro amici che amano la montagna e non è la prima volta che partono per una passeggiata sulle vette dei Monti Lucretili. Ma secondo quanto riferito dai ... ilmessaggero.it