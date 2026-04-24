Acea sostiene i giovani artisti con il premio Acea contemporanea

Acea e Valore Italia hanno annunciato il lancio del premio Acea Contemporanea, dedicato a giovani artisti italiani. La competizione riguarda diverse discipline, tra cui pittura, scultura, fotografia, arte digitale, performance, design e moda. L’iniziativa mira a promuovere l’arte e la cultura come strumenti per affrontare questioni legate a temi Esg, con l’obiettivo di sostenere progetti innovativi e di valore nel panorama artistico contemporaneo.

Dalla pittura alla scultura, dalla fotografia all’arte digitale, dalla performance al design e alla moda, Acea e Valore Italia lanciano il premio Acea contemporanea, un progetto che mette al centro l’ arte e la cultura come leve strategiche per generare impatti concreti e duraturi sui temi Esg. Fulcro dell’iniziativa è l’ acqua, risorsa vitale ma non infinita. Il premio nasce per attivare un dialogo autentico tra impresa e creatività artistica, valorizzando il talento delle nuove generazioni e arricchendo la collezione corporate di Acea con opere capaci di interpretare in chiave contemporanea uno dei temi più cruciali per il nostro futuro....🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Acea sostiene i giovani artisti con il premio Acea contemporanea Notizie correlate L'acqua diventa arte: ACEA sostiene i giovani artisti con il Premio ACEA ContemporaneaDalla pittura alla scultura, dalla fotografia all'arte digitale, dalla performance al design e alla moda ACEA, insieme a Valore Italia, lancia il... Torna la “Maratona dell'Acqua”: Acea sponsor della 31ª edizione della “Acea Run Rome The MarathonRoma, 13 marzo 2026 – La Città Eterna si prepara ad accogliere la 31ª edizione della “Acea Run Rome The Marathon”, il più grande evento di running in... Tutti gli aggiornamenti L'acqua diventa arte: ACEA sostiene i giovani artisti con il Premio ACEA ContemporaneaDalla pittura alla scultura, dalla fotografia all’arte digitale, dalla performance al design e alla moda ACEA, insieme a Valore Italia, lancia ... iltempo.it Acea Scuola 2026, studenti in visita a Fontana di Trevi e Acquedotto VergineSi è svolta oggi una giornata di formazione sul valore della risorsa idrica per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Santa Beatrice, in visita alla Fontana di Trevi e all’Acquedotto Vergine. Le clas ... adnkronos.com