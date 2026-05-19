Cosa: Pubblicazione del nuovo singolo Solo per Amore di Angelo Trane, brano dalle atmosfere raffinate scritto e prodotto dal celebre Maestro Franco Micalizzi.. Dove e Quando: Il singolo è disponibile all’ascolto su tutte le principali piattaforme digitali a partire da venerdì 15 maggio 2026.. Perché: Per riscoprire l’autenticità dei sentimenti e il fascino della grande melodia italiana, unendo la maestria compositiva di un gigante delle colonne sonore all’eleganza vocale di un crooner d’eccezione.. Il panorama musicale contemporaneo, spesso caratterizzato da ritmi frenetici e da un consumo rapido dei brani, si arricchisce oggi di una proposta che viaggia orgogliosamente in direzione contraria. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Angelo Trane canta Micalizzi: esce “Solo per Amore”

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