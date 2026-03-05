Nino D’Angelo ha vissuto un percorso che lo ha portato a condividere momenti importanti con personaggi noti come Diego Maradona, che lo volle accanto a Napoli, e Lucio Dalla, a cui ha dedicato le sue esibizioni. È stato anche riconosciuto da intellettuali come Goffredo Fofi, che lo hanno coinvolto in attività culturali. Recentemente, D’Angelo ha raccontato la sua avventura, sottolineando il sostegno di un noto conduttore televisivo.

Ha animato le notti napoletane di Diego Maradona, che lo volle al suo fianco appena arrivato in città, ha suonato per Lucio Dalla ed è stato ammirato da intellettuali come Goffredo Fofi, che lo coinvolsero nelle loro attività culturali. Nino D’Angelo ha segnato il nuovo corso della canzone partenopea diventano simbolo non solo di una storia di successo artistico, ma di riscatto e emancipazione sociale. Un’avventura umana raccontata anche nel recente film, ’Nino. 18 giorni’, con la regia del figlio, Toni, che il ‘caschetto d’oro’ mette in scena il 7 marzo (ore 21) all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno nello spettacolo ’I miei meravigliosi anni ’80. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nino D’Angelo canta l’avventura di una vita: "Baudo mi ha sostenuto"

Eugenio Mastrandrea: “Giriamo Don Matteo 9 mesi l’anno, è come fare 10 film. Nino Frassica mi ha cambiato la vita”Eugenio Mastrandrea è il Capitano Martini nella fiction Don Matteo 15, ora in onda, ma di cui si stanno ancora ultimando le riprese.

Leggi anche: “A Sanremo mi hanno trattato come un immigrato, ero il terrone. Sono stato la più grande ingiustizia della musica italiana”: le parole di Nino D’Angelo

Altri aggiornamenti su Nino D'Angelo canta l'avventura di una....

Temi più discussi: Nino D’Angelo canta l’avventura di una vita: Baudo mi ha sostenuto; Intervista a Sal Da Vinci: Io, voce del popolo venuta dal basso. Come Nino d'Angelo e Gigi d'Alessio; Sanremo, trionfa la tradizione di Sal Da Vinci; I concerti di marzo da non perdere: Giorgia, Mika, Achille Lauro, Renato Zero, Neffa e gli altri.

Nino D'Angelo non canta in orario e va via per protestaInfatti aveva concordato la sua esibizione per le 14.40. Ma quando è arrivato agli studi della Dear, poco prima dell'inizio della trasmissione, Paolo Bonolis gli ha comunicato che non sarebbe stato ... iltempo.it

Nino D’Angelo, chi sono i genitori Emilia e Antonio/ Il cantante primo di sei figliNino D'Angelo ospite a Domenica In: chi sono i genitori del cantante napoletano e la depressione vissuta dopo la loro scomparsa Tra gli ospiti di Domenica In di domenica, 9 novembre, c’è anche Nino ... ilsussidiario.net

Totò, Nino Taranto e Macario in pausa durante la lavorazione del film “Lo smemorato di Collegno” - facebook.com facebook

Così, totalmente a caso, Nino Frassica su X ha dissato un tifoso della Juve. Per fortuna non ha scritto altro su Valeria Marini #Juventus #SerieA #Sanremo #NinoFrassica x.com