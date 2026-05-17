La cantante Arisa, recentemente autrice e con un nuovo look, ha partecipato a una puntata di Verissimo, dove ha parlato di sé. Durante l'intervista, ha raccontato come il suo amore per la musica sia nato quando aveva circa tre anni e mezzo. Ha anche condiviso alcuni aspetti della sua vita privata, tra cui il desiderio di costruire una famiglia e l’atteggiamento un po’ all’antica nei confronti dell’amore. La cantante si è mostrata più consapevole di ciò che desidera, tra palco e realtà.

Da poco è autrice, ha cambiato look ed è molto più consapevole di ciò che vuole tra palco e realtà. La cantante Arisa, ospite ieri a Verissimo, si è aperta su tutta la sua vita, iniziando a ripercorrere l’amore per la musica, nato a 3 anni e mezzo. Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, con la sua consueta ironia, sdrammatizza sulle critiche che le piovono spesso addosso a valanga, spiegando di essere ben conscia del suo ruolo di personaggio pubblico. Arisa e Rosalba sono due anime mosse centrate dai sentimenti veri tradotti in musica e grazia nei rapporti con gli altri. “Non ha senso farsi la lotta. Sto mettendo insieme tutti i pezzi. Chi comincia è a metà dell’opera”, dichiara. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Arisa tra palco e realtà canta l’amore e sogna una famiglia: “Sono un po’ all’antica”

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