A Milano apre una tea house nascosta al 25° piano della Torre Velasca, segnando il debutto di CROMO Teas nella città. La struttura, temporanea e segreta, si trova in uno degli edifici più riconoscibili dello skyline locale. La location offre un'esperienza di degustazione di tè in una cornice insolita, lontana dalle tipiche sale di assaggio. La presenza della tea house si inserisce nel panorama urbano di aprile, con l’obiettivo di proporre un’inedita atmosfera di relax e scoperta.

Una mattina di aprile, 25 piani sopra il rumore della città, il tè diventa esperienza urbana. Non un bar, non una degustazione tradizionale: una stanza del tè temporanea e segreta, incastonata in uno degli edifici più controversi e amati dello skyline milanese. È questa l’idea di CROMO Teas, brand emergente fondato a Milano da Phil America — artista californiano, esperto di graffiti e autore, che ha trovato nella capitale lombarda la sua città d’elezione — e Jenny D. Pham, manager tedesco-americana con un curriculum costruito tra i piani alti della moda internazionale, ex chief marketing officer di Versace e marketing director di Adidas Originals.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Una tea house segreta al 25° piano della Torre Velasca: il debutto milanese di CROMO Teas

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