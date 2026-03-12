Milan ecco Bartesaghi al Flagship Store | foto e autografi con i tanti tifosi presenti | Pm

Davide Bartesaghi, giocatore del Milan, si è mostrato al Flagship Store rossonero durante un evento Meet&Greet con i tifosi. Sono state scattate foto e distribuiti autografi ai presenti. L'incontro ha visto una partecipazione numerosa di sostenitori che hanno potuto incontrare l’atleta e scambiare qualche parola con lui. L’evento si è svolto in un’atmosfera informale e amichevole.

L'esterno del Milan Davide Bartesaghi era presente al Flagship Store rossonero per il Meet&Greet coi tifosi. Il video tra autografi e sorrisi Nel pomeriggio di oggi, i tifosi del Milan hanno avuto l'opportunità di incontrare la sorpresa della stagione rossonera. Parliamo di Davide Bartesaghi, esterno classe 2005 cresciuto nella Primavera del Diavolo. Ecco il video del suo Meet&Greet coi tifosi al Flagship Store di Via Dante. Tra gli autografi lasciati, anche uno 'speciale'.