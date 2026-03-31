Empoli | grosso albero cade su auto nel parcheggio di una scuola elementare Ferita una donna

Oggi a Empoli, intorno alle 15, un grande albero è crollato nel parcheggio di fronte a una scuola elementare lungo via Sottopoggio per San Donato. Il tronco ha coinvolto alcune auto in sosta e una donna presente sul posto ha riportato ferite. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e soccorrere le persone coinvolte nell’incidente.

EMPOLI (FIRENZE) – Tragedia sfiorata oggi, 31 marzo 2026, a Empoli. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 15 in via Liguria, per un grosso albero caduto su alcune auto in sosta nel parcheggio davanti alla scuola primaria Jacopo Carrucci. Una donna di 57 anni è rimasta coinvolta nell’incidente ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Giuseppe. La donna avrebbe riportato ferite lievi. Sul posto è stata inviata anche un’autogru dal distaccamento vigili del fuoco di Fi-Ovest per la rimozione del pioppo. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Empoli: grosso albero cade su auto nel parcheggio di una scuola elementare. Ferita una donna Articoli correlati Scandicci: albero cade su due auto. Ferita una personaSCANDICCI (FIRENZE) – I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 12:30 si oggi, domenica 25 gennaio 2026, in via Gaetano Donizetti a Scandicci,... Leggi anche: Prato: grosso albero cade su auto in transito. Conducente ferito