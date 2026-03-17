Una scuola di Trezzo ha programmato una visita alla moschea di Mezzago, ma l’associazione Assalam, che gestisce lo spazio brianzolo, ha deciso di annullare l’evento. La gita, prevista dall’istituto “Ai nostri Caduti”, non si terrà più a causa di preoccupazioni legate a possibili strumentalizzazioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori commenti.

Scuola di Trezzo in visita alla moschea di Mezzago, caso chiuso, l’associazione Assalam che gestisce lo spazio brianzolo, annulla la gita programmata dall’istituto “Ai nostri Caduti“: troppi rischi di strumentalizzazione. Ma la polemica infuria e tra le voci che hanno preso posizione sulla vicenda c’è Massimiliano Rivabeni, sindaco del borgo alle porte di Monza. "In paese non c’è nessuna moschea – spiega – sono rimasto stupito davanti all’iniziativa della scuola. Sul territorio c’è Assalam, una realtà culturale con cui negli anni abbiamo costruito un rapporto serio e trasparente di dialogo e convivenza nel pieno rispetto delle regole e delle istituzioni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La scuola in moschea. Gita a Mezzago annullata

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