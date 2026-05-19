Anche Milano dice più o meno no alla pelliccia | alla Fashion Week non è più gradita
Durante la prossima Fashion Week, che si svolgerà a settembre 2026, i brand sono stati invitati dalla Camera Nazionale della Moda Italiana a non presentare capi realizzati con pellicce vere. Questa decisione rappresenta un cambiamento rispetto alle edizioni precedenti e riguarda il settore della moda a livello nazionale. La comunicazione è stata ufficializzata come parte di un’istanza più ampia di sensibilizzazione verso una maggiore attenzione alle tematiche etiche e ambientali nel settore.
Nessun divieto, nessuna sanzione, nessun buttafuori pronto a placcare una stola di volpe nel backstage. Solo un invito. Un educatissimo, milanesissimo, quasi sussurrato: magari anche no. Il punto è che, tecnicamente, resta una raccomandazione. Le linee guida sono volontarie: nessun brand verrà escluso dal calendario, multato o penalizzato se deciderà di non seguirle. Però Camera della Moda chiarisce bene il perimetro: per pelliccia si intende quella vera, da animali allevati o catturati soprattutto per quello scopo, visone, volpe, coyote, ermellino, coniglio, karakul. Restano fuori vintage, faux fur, materiali innovativi effetto pelliccia, lana e shearling. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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