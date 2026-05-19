Anche Milano dice più o meno no alla pelliccia | alla Fashion Week non è più gradita

Durante la prossima Fashion Week, che si svolgerà a settembre 2026, i brand sono stati invitati dalla Camera Nazionale della Moda Italiana a non presentare capi realizzati con pellicce vere. Questa decisione rappresenta un cambiamento rispetto alle edizioni precedenti e riguarda il settore della moda a livello nazionale. La comunicazione è stata ufficializzata come parte di un’istanza più ampia di sensibilizzazione verso una maggiore attenzione alle tematiche etiche e ambientali nel settore.

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