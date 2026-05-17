La Milano Fashion Week avrà delle linee guida per l’uso della pelliccia
Durante la prossima edizione della Milano Fashion Week, sarà adottata una serie di linee guida volontarie riguardanti l’impiego della pelliccia. La Camera Nazionale di Moda Italiana ha reso noto che queste indicazioni saranno pubblicate per regolamentare l’uso di questo materiale durante l’evento. Le regole non saranno obbligatorie, ma intendono fornire un quadro di riferimento ai brand partecipanti. Nessuna modifica alle collezioni o alle sfilate è stata annunciata in relazione a questa decisione.
La Camera Nazionale di Moda Italiana ha annunciato la pubblicazione di alcune Linee Guida (ma su base volontaria) riguardanti l’uso della pelliccia alla Milano Fashion Week. Le regole partiranno proprio con l’edizione di settembre 2026. Un piccolo passo che potrebbe finalmente svegliare le coscienze sull’importanza della tutela del benessere animale. Approvate le linee guida per l’uso della pelliccia alla Milano Fashion Week. Le linee guida tengono conto dell’evoluzione del quadro normativo in materia di benessere animale, invitando i brand che partecipano alla Settimana della Moda a non presentare, durante le sfilate, sia capi di abbigliamento che accessori che contenga pelliccia come definita nel documento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
La Milano Fashion Week dice addio alle pellicce
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