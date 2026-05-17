La Milano Fashion Week avrà delle linee guida per l’uso della pelliccia

Durante la prossima edizione della Milano Fashion Week, sarà adottata una serie di linee guida volontarie riguardanti l’impiego della pelliccia. La Camera Nazionale di Moda Italiana ha reso noto che queste indicazioni saranno pubblicate per regolamentare l’uso di questo materiale durante l’evento. Le regole non saranno obbligatorie, ma intendono fornire un quadro di riferimento ai brand partecipanti. Nessuna modifica alle collezioni o alle sfilate è stata annunciata in relazione a questa decisione.

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