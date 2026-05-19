Anche il Congresso critica Hegseth per i 4mila soldati in meno in Polonia
Il Congresso ha espresso critiche riguardo alla decisione di ridurre di circa 4.000 unità il numero di soldati statunitensi presenti in Polonia. La cancellazione di questo dispiegamento ha suscitato discussioni tra i legislatori, che hanno evidenziato le conseguenze di questa scelta. La questione riguarda il mantenimento delle forze militari nella regione e le implicazioni di tale riduzione sulla presenza internazionale degli Stati Uniti. La decisione ha attirato l’attenzione di diverse forze politiche e ha aperto un dibattito sulla strategia militare nel continente europeo.
La cancellazione del dispiegamento di circa 4.000 soldati statunitensi in Polonia ha aperto un caso che va oltre la dimensione puramente militare e si colloca all’incrocio tra strategia, governance della difesa e percezione politica degli alleati Nato: un evento operativo diventato rapidamente un problema politico-strategico. Come raccontato dal New York Times, il Pentagono avrebbe cancellato in modo improvviso il dispiegamento della 2nd Armored Brigade Combat Team, una decisione che ha colto di sorpresa anche parte degli apparati militari statunitensi. Il dettaglio rilevante non è solo la cancellazione in sé, ma il fatto che l’unità e parte dell’equipaggiamento fossero già stati predisposti o in fase di trasferimento in Europa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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