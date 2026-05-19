Anche il Congresso critica Hegseth per i 4mila soldati in meno in Polonia

Il Congresso ha espresso critiche riguardo alla decisione di ridurre di circa 4.000 unità il numero di soldati statunitensi presenti in Polonia. La cancellazione di questo dispiegamento ha suscitato discussioni tra i legislatori, che hanno evidenziato le conseguenze di questa scelta. La questione riguarda il mantenimento delle forze militari nella regione e le implicazioni di tale riduzione sulla presenza internazionale degli Stati Uniti. La decisione ha attirato l’attenzione di diverse forze politiche e ha aperto un dibattito sulla strategia militare nel continente europeo.

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