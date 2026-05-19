Anche Alba Rohrwacher al Lecco Film Fest

Alba Rohrwacher parteciperà alla settima edizione del Lecco Film Fest, evento che si svolgerà dal 2 al 5 luglio e promosso da Confindustria Lecco e Sondrio. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo ed è uno degli appuntamenti principali nel panorama cinematografico locale. L’attrice sarà presente in questa occasione, che prevede diverse iniziative e proiezioni legate al cinema. La rassegna si svolge nella città di Lecco, coinvolgendo vari artisti e professionisti del settore.

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Alba Rohrwacher sarà ospite della settima edizione del Lecco Film Fest, il festival promosso da Confindustria Lecco e Sondrio e organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, in programma dal 2 al 5 luglio. La presenza dell’attrice si inserisce nel programma del festival che, edizione dopo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento People and Meat: recensione del film visto al Florence Korean Film FestPeople and Meat, commovente capolavoro del regista Yang Jong-hyun, è stato scelto come film di apertura del 24° Florence Korean Film Fest, che si... Stromboli set: casting 2026 per il film di RohrwacherL’isola di Stromboli si prepara ad accogliere le riprese del nuovo progetto cinematografico firmato dalla regista Alice Rohrwacher, un evento che... Che bel Buongiorno con Isabella Rossellini e Alba Rohrwacher che molto probabilmente anche lei sarà nel cast di:Three Incestuous Sisters non che avessi dubbi ma è tutto molto bello. x.com Lily Evans era egoista e ha monkey branched da Snape a James Potter reddit Alba Rohrwacher al Festival di Venezia 2025 svela come sarà l'Haute Couture Dior by JW Anderson, con un abito realizzato in 126 oreAlba Rohrwacher al Festival di Venezia 2025 ci porta indietro nel tempo sul red carpet, con un abito Dior costum made che ricorda la moda del ‘700. È il debutto di Jonathan Anderson nell’Haute Couture ... vogue.it Alba Rohrwacher al Ventotene film festivalUn'anteprima per celebrare trent'anni di cinema e impegno culturale: il Ventotene film festival, ideato da Loredana Commonara, che tornerà in autunno con la sua 30/a edizione, apre idealmente i ... ansa.it