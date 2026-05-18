Il Brasile ha annunciato la lista dei 26 giocatori convocati per i prossimi Mondiali, con Neymar incluso. Tra i selezionati ci sono due atleti provenienti dalla Serie A, Bremer e Wesley, mentre tra i centrocampisti sono cinque. La squadra brasiliana esordirà contro il Marocco il 13 giugno. L’allenatore ha dichiarato che il team ha possibilità di vincere il torneo. La rosa comprende anche altri giocatori di diverse nazionalità, ma nessun altro rappresentante del calcio italiano.

Il Brasile si preparerà al Mondiale con due amichevoli: il 31 maggio contro Panama e il 6 giugno contro l'Egitto. Inserita nel gruppo C, la squadra di Ancelotti debutterà il 13 giugno contro il Marocco, poi sfiderà Haiti il 19 giugno e la Scozia il 24 giugno. I brasiliani attendono la vittoria di una Coppa del Mondo dal 2002. "È stato molto difficile scegliere questi 26 giocatori, perché la concorrenza in questo paese è molto molto alta. Ho avuto tanti consigli da giornalisti, opinionisti, influencer, cantanti, giocatori, ex giocatori - ha commentato l'ex tecnico di Milan e Real Madrid, che ha annunciato le sue scelte nel corso di un grande show tenutosi al Teatro del Domani di Rio De Janeiro -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brasile, ecco i 26 per i Mondiali: Neymar c'è. Due dalla Serie A. Ancelotti: "Possiamo vincere"

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