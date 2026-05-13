L'allenatore di una nazionale ha dichiarato che per ottenere il successo nel prossimo Mondiale è fondamentale che la squadra lavori unita. Ha inoltre commentato che la convocazione di un calciatore specifico sarà decisa in base alle sue prestazioni e alla sua disponibilità. La selezione dei giocatori resta quindi una decisione individuale, mentre la vittoria sembra dipendere dal rendimento collettivo.

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© Calcionews24.com - Ancelotti non ha dubbi: «Per vincere il Mondiale dobbiamo essere squadra. Neymar? La sua convocazione dipende da lui»

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