Il nome di Neymar resta al centro delle discussioni sul possibile elenco del Brasile per i prossimi Mondiali. Il tecnico della nazionale ha recentemente commentato sulla possibilità di convocarlo, lasciando aperta la porta all’ex giocatore del PSG. Da settimane si parla della sua presenza o meno nella lista ufficiale, mentre le selezioni si avvicinano sempre di più.

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© Calcionews24.com - Brasile, Neymar ancora in corsa per una convocazione ai Mondiali? Ancelotti apre all’ex PSG: l’annuncio

Ancelotti esclude Neymar dai convocati del Brasile, ma per i Mondiali c’è ancora una possibilitàAncelotti spiega perché non ha convocato Neymar con il Brasile: "Non è al 100% e ho bisogno di giocatori al 100%.

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